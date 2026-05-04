Inchiesta arbitri, caso Inter-Verona: Nasca e Di Vuolo già interrogati dal pm

Da quanto ha appreso l'Ansa, il pm Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, quando l'indagine era ancora sotto traccia ha convocato Nasca in qualità di Var nella partita tra i nerazzurri e il club scaligero. Partita in cui era stata analizzata una decisione legata a una presunta gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, non sanzionata. In quella stessa occasione, nella sala Var, era presente come Avar (assistant video referee, ndr), anche Rodolfo Di Vuolo.