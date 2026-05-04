Il calcio prova a unire le Coree: squadra femminile del Nord giocherà al Sud

04 Mag 2026 - 12:08
© Getty Images

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Una squadra nordcoreana di calcio andrà il 20 maggio in Corea del Sud per disputare una partita della Champions League asiatica, un evento rarissimo che tiene sulle spine il governo di Seul e il regime di Pyongyang. Si tratta della prima trasferta sportiva di una delegazione sportiva del Nord al Sud dal 2018 ma si trattava di calcio giovanile, tiro e pingpong. L'ultima volta che una squadra di calcio nordcoreana femminile si è recata in visita è stato nel 2014. Secondo il Ministero per l'Unificazione della Corea del Sud, responsabile delle relazioni con Pyongyang, le autorità nordcoreane hanno inviato una "notifica riguardante una delegazione di 39 persone" del club femminile di Naegohyang, che affronterà le sudcoreane di Suwon. Il ministero non ha specificato la data di arrivo della squadra, che comprenderà 27 giocatori e 12 membri del club. Il vincitore affronterà in finale le australiane di Melbourne City o le giapponesi del Tokyo Verdy Beleza, sempre in Corea del Sud, il 23 maggio. La squadra che perderà la semifinale tornerà a casa il 21 maggio, non è prevista alcuna partita per il terzo posto", ha precisato il ministero in un comunicato stampa. La squadra di Naegohyang, con sede nella capitale nordcoreana Pyongyang, è composta da "giocatrici di livello nazionale", ha spiegato il ministero. Le squadre nazionali della Corea del Nord sono tra le migliori del continente, con numerosi trofei internazionali negli ultimi anni, ampiamente acclamati dalla propaganda di stato. I due paesi confinanti sono ancora tecnicamente in stato di guerra, poiché il conflitto si è concluso nel 1953 con un armistizio, non con un trattato di pace.

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