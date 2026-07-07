Inchiesta ultrà, Chiné può aprire un nuovo fascicolo dopo le nuove dichiarazioni di Ferdico su Dimarco

INCHIESTA ULTRÀ, LA VICENDA

La Procura di Milano il 30 settembre 2024 aveva arrestato diversi ultrà in seguito all'inchiesta che ha azzerato i capi delle curve dei Inter e Milan, in seguito la Procura Figc aveva chiesto gli atti delle indagini per capire la natura dei rapporti tra ultrà e tesserati delle due società. In seguito il procuratore federale Chiné aveva ascoltato diversi tesserati, tra cui appunto Calhanoglu (aveva ammesso di avere avuto contatti a titolo personale con Ferdico, Bellocco e altri leader della Curva, nonostante l'Inter lo avesse sconsigliato), Inzaghi (aveva detto ai pm di aver scritto a Ferdico, cercando di fare da intermediatore con il club per le sue richieste) e Calabria (aveva detto di aver parlato con Luca Lucci, incontro solo per discutere di problemi di squadra e di spogliatoio. Non aveva patteggiato ed era stato sanzionato con 30.000 euro e diffida).