Inchiesta curve, le indagini della Procura Figc sono alla fine: sentenza entro aprile

Come riferisce la Gazzetta dello Sport le indagini del procuratore Chinè sono ormai in fase conclusiva tanto che entro la prima settimana di marzo partiranno gli avvisi con le contestazioni agli interessati, che siano società o tesserati. Da quel momento in poi ognuno avrà a disposizione 15 giorni prima di scegliere se patteggiare o andare a processo: nel primo caso la questione verrebbe risolta entro fine marzo, nel secondo si prevede che il processo di primo grado avvenga ad aprile e un eventuale secondo grado - in caso di ricorsi - a maggio. In pratica l'obiettivo della Giustizia Sportiva è chiudere la stagione senza ombre.