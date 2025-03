Inchiesta curve: in aula video di raid e pestaggi, ultras capaci di ricattare società e calciatori

Il secondo filmato è la cruda cronaca di un pestaggio contro l'amico di un uomo per una questione di debiti di droga. Sono più di una dozzina i partecipanti del raid: arrivano in macchina, cercano la vittima (che non ha mai sporto querela) nel bar. Fuori, la circondano, la pestano, mentre alcuni fanno da "muro" e uno di loro è intento a riprendere la scena. Infine, la vittima viene spogliata e lasciata in mezzo alla strada: cerca di rialzarsi e andarsene, barcolla per le botte. Il video è estrapolato da una telecamera di sorveglianza comunale. L'uomo colpito è in realtà l'amico del vero obiettivo del raid, che a sua volta avrebbe fatto uno sgarro al cognato di Alessandro Sticco, detto "Shrek", chiedendo più soldi per saldare un debito rispetto alla cifra reale.