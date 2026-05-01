Inchiesta arbitri, il legale di Gervasoni: "Estraneo ai fatti, vi spiego perché il Var non è stato influenzato"

"Non c'è stata alcuna indagine per quanto riguarda il caso di Inter-Roma. Il Pubblico Ministero Ascione mi ha riferito di aver letto dai giornali la notizia riguardante il caso della partita di Milano. A oggi, però, non ci sono prove che certificano il coinvolgimento del mio assistito nella sala Var di Lissone. Abbiamo incontrato il Pm Ascione e per quattro ore abbiamo parlato di calcio e gli abbiamo fatto vedere le immagini che abbiamo con noi. Dalle sue parole abbiamo capito che le indagini non si chiuderanno a breve. Infatti, come è stato notificato allo stesso Gianluca Rocchi, è stata disposta la proroga per il proseguimento delle indagini" ha concluso.