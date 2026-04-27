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Caso Rocchi, tre nuovi indagati nell'inchiesta arbitri. Sotto la lente i casi Paterna e Nasca

Svolta nell'inchiesta sulla frode sportiva: indagati Paterna, Nasca e Di Vuolo. Tutti i retroscena su Udinese-Parma e Inter-Verona

27 Apr 2026 - 08:42
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Mentre si avvicina giovedì 30 aprile, quando Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sono convocati per parlare coi pm (ma non è detto che si presenteranno) e potrebbero uscire nuovi dettagli sull'inchiesta arbitri, secondo La Repubblica emergono tre nuovi indagati, che fanno salire la conta a cinque. Il primo è Daniele Paterna, Var in Udinese-Parma del primo marzo 2025, e poi ci sono Luigi Nasca, Var in Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 ma anche in Inter-Verona del 6 gennaio 2024, e Rodolfo Di Vuolo, Avar nella partita del caso Bastoni-Duda.

Chi è Daniele Paterna e perché è indagato?

 Paterna, 38 anni, sezione dell'Aia dell'Abruzzo era Var in una delle partite che compaiono anche nell'avviso di garanzia mandato a Rocchi: Udinese-Parma del 2024/25. Il match fu vinto dai padroni di casa 1-0 grazie al rigore di Thauvin concesso proprio dal Var: se inizialmente Paterna non è propenso a segnalare all'arbitro Maresca di ricontrollare per valutare il possibile penalty, in un video si vede che si gira di scatto verso un punto esterno alla sala Var, col labiale dice "è rigore?" e un attimo dopo chiama Maresca all'on field review. L'ipotesi di Domenico Rocca, ex assistente arbitrale il cui esposto ha dato via all'inchiesta, è che fuori dalla sala Var, che è in vetro, Rocchi abbia bussato per catturare l'attenzione di Paterna per fargli cambiare idea. L'ipotesi è che Paterna abbia fornito falsa testimonianza in merito a questo episodio.

Chi è Luigi Nasca e perché è indagato?

 Nasca, classe 1977 e sezione Aia pugliese, era Var in Salernitana-Modena e Inter-Verona 2023/24. Nel primo caso aveva fatto revocare un rigore concesso dall'arbitro agli emiliani, nel secondo caso non aveva richiamato al monitor l'arbitro per rivedere il gesto di Bastoni contro Duda. In particolare su questa seconda partita fu l'avvocato Michele Croce, tifoso gialloblù, a segnalare l'episodio e fu anche aperto un fascicolo a Milano che "dovrebbe andare verso l'archiviazione" ha detto l'avvocato di Rodolfo Di Vuolo, Avar in quel match (vedi sotto).

Chi è Rodolfo Di Vuolo e perché è indagato?

 Di Vuolo, arbitro della sezione di Castellammare Di Stabia, era Avar in Inter-Verona 2023/24. Il suo legale ha detto che due anni fa fu aperto un fascicolo, Di Vuolo venne anche sentito ma "non ne abbiamo più saputo nulla, credo vada verso l'archiviazione, non c'è nulla di fondato".

I giornali sportivi: lunedì 27 aprile 2026

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