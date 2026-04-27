Caso Rocchi, tre nuovi indagati nell'inchiesta arbitri. Sotto la lente i casi Paterna e Nasca

Paterna, 38 anni, sezione dell'Aia dell'Abruzzo era Var in una delle partite che compaiono anche nell'avviso di garanzia mandato a Rocchi: Udinese-Parma del 2024/25. Il match fu vinto dai padroni di casa 1-0 grazie al rigore di Thauvin concesso proprio dal Var: se inizialmente Paterna non è propenso a segnalare all'arbitro Maresca di ricontrollare per valutare il possibile penalty, in un video si vede che si gira di scatto verso un punto esterno alla sala Var, col labiale dice "è rigore?" e un attimo dopo chiama Maresca all'on field review. L'ipotesi di Domenico Rocca, ex assistente arbitrale il cui esposto ha dato via all'inchiesta, è che fuori dalla sala Var, che è in vetro, Rocchi abbia bussato per catturare l'attenzione di Paterna per fargli cambiare idea. L'ipotesi è che Paterna abbia fornito falsa testimonianza in merito a questo episodio.