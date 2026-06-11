Monza, l'ad Baldissoni: "Bianco? Ci aspettiamo si dimetta"

11 Giu 2026 - 11:41
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"Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto 'dimettiti'. Il calcio è questo, noi eravamo per la conferma ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto. Ci aspettiamo che si dimetta. Pisa? Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Mauro Baldissoni durante la conferenza stampa della dirigenza all'U-Power Stadium per fare il punto dopo la promozione in serie A. "Questa mattina - aggiunge - abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi". Baldissoni ha spiegato anche l'approccio del club nella scelta: "Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro, ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà".

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