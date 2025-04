Serie A, la corsa Champions entra nel vivo: in 5 in 4 punti, l'Atalanta si inguaia e il Milan si tira fuori

Eccezion fatta per Inter e Napoli, a contendersi gli ultimi due posti sono come detto in sette, o per meglio dire sei e mezzo: Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e... Milan. La Dea, che sembrava aver quasi in tasca il pass per la Champions, dopo tre scontri diretti si lecca le ferite. Dalla lotta per lo scudetto, infatti, gli uomini di Gasperini si trovano invischiati in quella per l'Europa, col forte rischio di poter perdere il treno se non si inverte la rotta delle ultime settimane. Tre sconfitte (contro Inter, Fiorentina e Lazio) che hanno un certo peso per gli orobici che devono ora vedersela con Bologna e Milan per poi affrontare a maggio la Roma alla terzultima, con la speranza che il momento "no" sia solo un lontano ricordo.