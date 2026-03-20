Il tabellone dell'Europa League: date e orari delle due sfide tra Aston Villa e Bologna

20 Mar 2026 - 11:00
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Grazie al successo sulla Roma, il Bologna affronterà l'Aston Villa nei quarti di Europa League. L'andata si disputerà al Dall'Ara mentre il ritorno a Birmingham con orario comune: le 21. La vincente della sfida affronterà in semifinale una tra Porto (allenato da Farioli) e Nottingham Forest. Dall'altra parte del tabellone le altre partite dei quarti sono Braga-Real Betis e Friburgo-Celta Vigo. Le semifinali infine sono programmate per il 30 aprile e 7 maggio con la finalissima a Istanbul fissata per il 20 maggio.

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