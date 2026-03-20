Lazio, il ds Fabiani: "Presto lotteremo per le prime cinque posizioni"

20 Mar 2026 - 10:35

"Pensare di vincere lo scudetto, di centrare immediatamente l'obiettivo Europa o vincere trofei, sarebbe pura utopia. Ma io sono straordinariamente convinto che la Lazio, proprio per quello che si è imposta, non tarderà a diventare una squadra che potrà competere per le prime cinque posizioni.in Serie A. Tutti gli anni sono difficili, questo forse è stato l'anno più complicato perché coincide con una ristrutturazione dell'intero organico, è l'anno zero. Ci sono stati tanti episodi negativi, Sarri si è trovato a scendere in campo anche senza 6-7-8 titolari, purtroppo sono quelle annate un po' segnate, ma l'importante è comunque credere nel progetto". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a Dazn dice la sua sul futuro della squadra biancoceleste.

Sull'assenza dei tifosi, tornati allo stadio solo contro il Milan, Fabiani spera che la situazione possa risolversi "a stretto giro di posta. Stiamo, nel prossimo futuro, organizzando una tavola rotonda con tutte le componenti che fanno parte del mondo del calcio: media, tifosi, istituzioni proprio per illustrare qual è questo nuovo percorso. E' giunto il momento, con dati oggettivi alla mano, di informare la gente di quello che oggi la Lazio sta facendo. Io ho un solo compito, che è quello di far sì che nel più breve tempo possibile si possa avere una squadra competitiva nel massimo campionato". Infine un pensiero sul mercato nel quale, secondo il direttore sportivo, la Lazio non ha "messo alla porta nessuno, ma quando ti trovi di fronte a delle reiterate richieste di andare via, da parte del calciatore o dei procuratori, bisogna accontentarli perché ritengo che all'interno di un gruppo e di uno spogliatoio ci debbano essere dei calciatori motivati".

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