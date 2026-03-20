Lazio, il ds Fabiani: "Presto lotteremo per le prime cinque posizioni"

"Pensare di vincere lo scudetto, di centrare immediatamente l'obiettivo Europa o vincere trofei, sarebbe pura utopia. Ma io sono straordinariamente convinto che la Lazio, proprio per quello che si è imposta, non tarderà a diventare una squadra che potrà competere per le prime cinque posizioni.in Serie A. Tutti gli anni sono difficili, questo forse è stato l'anno più complicato perché coincide con una ristrutturazione dell'intero organico, è l'anno zero. Ci sono stati tanti episodi negativi, Sarri si è trovato a scendere in campo anche senza 6-7-8 titolari, purtroppo sono quelle annate un po' segnate, ma l'importante è comunque credere nel progetto". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a Dazn dice la sua sul futuro della squadra biancoceleste.