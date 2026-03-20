Palermo, conclusa la prima fase per il progetto del nuovo stadio Barbera

20 Mar 2026 - 11:12
© Ufficio Stampa

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Il Palerm ha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto del nuovo Stadio Renzo Barbera, un passaggio tecnico e amministrativo chiave nel processo di modernizzazione dello stadio.

La progettazione sarà curata da Populous, leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e per l’intrattenimento. Il team di Populous Italia collaborerà con la sua sede centrale EMEA. Gli stessi professionisti avevano già fornito i contributi tecnici e progettuali per lo studio di fattibilità (DOCFAP).

La conclusione di questa fase conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dei lavori, funzionale alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Il passo successivo sarà la Conferenza decisoria.

Il Palermo continua a lavorare con il Consiglio Comunale e gli stakeholder locali con l’obiettivo di realizzare uno stadio moderno e di alta qualità per i tifosi e la città, all’altezza delle ambizioni del club. L’obiettivo comune è anche quello di rendere il Barbera una delle sedi candidate a ospitare competizioni internazionali, a partire dal Campionato Europeo del 2032.

"Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività", ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

"Siamo orgogliosi di supportare il club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, e un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un emblema durante le gare, e resterà attivo ogni giorno", ha commentato Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia.

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