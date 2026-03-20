Palermo, conclusa la prima fase per il progetto del nuovo stadio Barbera

"Siamo orgogliosi di supportare il club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, e un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un emblema durante le gare, e resterà attivo ogni giorno", ha commentato Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia.