Il risentimento di Lukaku verso l'Inter: "Ero in una situazione difficile, la Roma mi ha aiutato"

IL RACCONTO

L'attaccante giallorosso ha parlato del proprio passato in nerazzurro al termine della sfida vinta contro il Brighton

Romelu Lukaku non sembra aver digerito ancora appieno l'addio all'Inter. Senza mai citarla, l'attaccante belga torna spesso a parlare della sua ex squadra lanciando chiari segnali quasi volesse scatenare l'invidia dei tifosi milanesi, colpiti nell'orgoglio da un giocatore che aveva giurato amore eterno alla Beneamata e che improvvisamente si è reso irreperibile dopo aver "flirtato" con avversarie come Juventus e Milan. L'ultima occasione per parlare di un passato mai così tanto distante è stata l'andata degli ottavi di finale di Europa League che ha visto Big Rom giganteggiare contro la difesa del Brighton e garantirsi per il secondo anno consecutivo l'accesso ai quarti di finale della seconda coppa continentale.

"Cerco sempre di dare il massimo per la Roma perché ero in una situazione difficile, tanta gente non sa quale fosse la mia situazione ma ringrazio tanto la Roma per avermi aiutato - ha spiegato l'attaccante belga nel dopo-partita ai microfoni di Sky Sport -. Quando sono arrivato ho visto subito l'amore dei tifosi per questa magnifica squadra. Nainggolan mi aveva preparato tanto negli ultimi giorni per come mi sarei dovuto comportare alla Roma. I miei compagni sono stati bravissimi con me, Mourinho mi ha aiutato e adesso lo sta facendo De Rossi".

Probabilmente sarà anche un nuovo Lukaku, ma dalle sue parole traspare comunque un certo risentimento per la società di Steven Zhang che, a detta di Lukaku, non lo avrebbe trattato all'altezza. Per fortuna ora l'ex giocatore di Inter e Chelsea avrà l'opportunità di rifarsi sotto la sapiente guida di Daniele De Rossi che, in pochissime settimane, sembra aver cambiato volto a una Roma decisa a non porsi più limiti e pronta ad alzare quel trofeo che dalle parti di Trigoria manca dal 1961 quando ancora si chiamava Coppa delle Fiere.

"La vittoria della Coppa? Sì, sogniamo di andare più lontano possibile, le grandi squadre pensano a questo. L'allenatore mette l'impegno e noi cerchiamo di seguirlo e fare più possibile. De Rossi? Mi dà Più libertà a centrocampo per inserirsi. Io devo attaccare la profondità, prima era di sponda. È la prima volta che faccio reparto solo in Italia, ma mi sto trovando bene e dobbiamo continuare a crescere per arrivare più lontano in campionato e coppa - ha sottolineato Lukaku -. Parla di avere nuovi obiettivi ogni giorno e dare il massimo. Ogni allenamento è un test per noi e questo mi piace perché penso che i grandi giocatori devono essere stimolati. Lui ci dice di non staccare la testa in partita perché abbiamo l'obiettivo di stare nei primi quattro in campionato e poi andare avanti in coppa".