Il pokerissimo di Ranieri e tre 0-0 da sbadigli...

FALSA PARTENZA – L’operazione “Supercoppa in Arabia” per esportare il calcio italiano all’estero sta avendo successo: in attesa di assegnare questa sera il trofeo, si sono viste due partite godibili con ottimi ascolti televisivi e discreto spettacolo con cinque gol (il 2-0 dell’Inter all’Atalanta e il 2-1 del Milan in rimonta alla Juventus). Non esattamente all’insegna dello spettacolo è stata invece la ripresa del campionato. La prima giornata del nuovo anno ci ha propinato la bellezza di tre 0-0 su sette partite: sbadigli a go-go sabato al Bentegodi per Verona-Udinese e ieri per Lecce-Genoa e Torino-Parma. Mancano per completare l’ultima giornata del girone d’andata le tre partite delle squadre impegnate a Riad (Como-Milan e Atalanta-Juventus si giocheranno martedì 14 gennaio; Inter-Bologna è programmata per mercoledì), ma finora tre pareggi come si diceva una volta “a occhiali” tutti in una volta non si erano ancora visti…