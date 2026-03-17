Il piccolo tifoso della Fiorentina e il cartello vietato, arrivano le scuse della Cremonese

"Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini". Tommy è un bambino tifoso della Fiorentina che da Lodi aveva raggiunto Cremona per sostenere la sua squadra del cuore. Con sé aveva portato un cartello con la scritta "Adesso nei sogni ci credo più forte, Tommy", che un addetto alla sicurezza ha bloccato al'ingresso dello stadio Zini. Da qui è scattato il tam tam social di solidarietà nei confronti del giovane tifoso. E il giorno dopo sono arrivate le scuse pubbliche della Cremonese: "In relazione all'episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l'errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini - si legge nel comunicato - La società grigiorossa "desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l'accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".