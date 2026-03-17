Il piccolo tifoso della Fiorentina e il cartello vietato, arrivano le scuse della Cremonese

17 Mar 2026 - 13:16
© X

© X

"Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini". Tommy è un bambino tifoso della Fiorentina che da Lodi aveva raggiunto Cremona per sostenere la sua squadra del cuore. Con sé aveva portato un cartello con la scritta "Adesso nei sogni ci credo più forte, Tommy", che un addetto alla sicurezza ha bloccato al'ingresso dello stadio Zini. Da qui è scattato il tam tam social di solidarietà nei confronti del giovane tifoso. E il giorno dopo sono arrivate le scuse pubbliche della Cremonese: "In relazione all'episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l'errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini - si legge nel comunicato - La società grigiorossa "desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l'accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio". 

Ultimi video

03:07
Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

02:16
Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

03:28
Scudetto, non è finita

Scudetto, non è ancora finita: cosa insegna la storia

01:45
Thuram, mancano i gol

Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro

01:39
De Bruyne, il ritorno

Il Napoli sogna in grande col ritorno di De Bruyne

01:47
Rabiot, l'indispensabile

Milan, hai un solo indispensabile: Rabiot

01:27
Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

02:46
Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

02:24
L'AIA "sgrida" il var

L'AIA "sgrida" il var

01:34
Roma, già 10 sconfitte

Roma, già 10 sconfitte

01:59
I 50 anni di Recoba

I 50 anni di Recoba

02:51
Il var a chiamata

Il var a chiamata

02:00
13 SRV CHINO RECOBA 50 ANNI 17/3 OK PER SITO SRV

Tanti auguri a Recoba: il Chino compie 50 anni

03:07
Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

SRV RULLO LEAO SILENZIO DOPO LA TEMPESTA LAZIO 16/03 SRV

Leao, il silenzio dopo la tempesta: cosa cambia dopo Roma

La Juve pensa a Lewa

La Juve pensa a Lewandowski!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Dusan Vlahovic
14:17
Juventus, le ultime verso il Sassuolo: le condizioni di Thuram, Yildiz e Vlahovic
14:01
Il Bologna perde ancora Skorupski: nuovo infortunio, stagione quasi conclusa
13:56
Trapattoni compie 87 anni, arrivano gli auguri social del Bayern Monaco
13:16
Il piccolo tifoso della Fiorentina e il cartello vietato, arrivano le scuse della Cremonese
12:04
Lega A: il 23 marzo Rocchi incontra i club, poi l'assemblea