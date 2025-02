Il nuovo allenatore del Feyenoord: "Voglio ripagare la fiducia del club"

"Voglio continuare a giocare un calcio attraente, mettere tutti sulla stessa lunghezza d'onda e ottenere risultati". Così Pascal Bosschaart, allenatore ad interim del Feyenoord, nel corso della conferenza stampa in vista della partita con il Milan in Champions League. "Considero un grande onore che il club abbia avuto fiducia in me e farò il massimo possibile per ripagarli. Ci siamo allenati bene, eravamo lucidi e ci siamo divertiti", ha aggiunto. "La preparazione per giocare in casa contro il Milan era già iniziata; non sono uno che cambierà tutto all'ultimo minuto per creare più instabilità", ha concluso Bosschaart.