Il Milan da record in Europa per numero di risultati utili consecutivi e imbattibilità

26 Gen 2026 - 11:05
Il pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Roma regala al Milan due record europei: i rossoneri hanno raggiunto quota 21 risultati utili consecutivi in Serie A, stabilendo la striscia d'imbattibilità più lunga nei primi cinque campionati europei. L'ultima sconfitta risale al 23 agosto, quando la Cremonese riuscì a espugnare San Siro per 2-1 nella giornata d'esordio del campionato.

