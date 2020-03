Il calcio si ferma: stop anche per la Ligue 1 e Premier. Paradosso Bundes

LE DECISIONI

I campionati di Ligue 1 e Ligue 2 in Francia sono sospesi "fino a nuovo ordine" dopo gli annunci di ieri sera del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Lo hanno deciso i presidenti delle società questa mattina. Anche il calcio tedesco si ferma a causa del coronavirus: la Bundesliga e la serie B tedesca interromperanno però l'attività da martedì prossimo fino al 2 aprile. Il turno del prossimo weekend al momento dovrebbe essere mantenuto in programma senza pubblico, ma da le pressioni perché tutto venga immediatamente posticipato sono forti. E da ultima si ferma anche la Premier League (e le altre leghe minori inglesi) dopo i diversi casi registrati in Inghilterra nelle ultime ore.

Dopo che la maggior parte dei Paesi europei avevano già provveduto a prendere provvedimenti di immediata sospensione dei vari campionati e la Conmebol, la Federazione sudamericana, aveva fatto altrettanto con la Coppa Libertadores e le qualificazioni per il Mondiale del 2022, stamani è arrivato dapprima il provvedimento di sospensione da parte della Uefa delle Coppe (Champions ed Europa League), dopo di che anche la Francia si è pronunciata sullo stop delle Leghe professionistiche. La Germania per ora ha in programma la giornata di Bundes del week-end a porte chiuse, decisione sicuramente discutibile, salvo poi chiudere tutto da settimana prossima. Stop invece da subito per la Premier League fino al 4 aprile.