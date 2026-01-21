"Il calcio è uno sport di me...a!" Luis Enrique non si dà pace dopo il ko con lo Sporting

"È molto facile da spiegare questa sconfitta: è il calcio. Abbiamo perso perché è uno sport di me...a, il calcio è una me...a". Le parole di Luis Enrique dopo la sconfitta del Psg con lo Sporting Lisbona sono diventate subito virali sul web: “È stata la nostra miglior partita in trasferta – ha commentato evidentemente frustrato il tecnico davanti ai microfoni di Canal+ -, sono molto fiero dei miei giocatori. Con questa mentalità sono sicuro che andremo lontano. Il risultato è deludente e ingiusto, è un peccato perché ho visto solo una squadra in campo. Abbiamo perso contro il Paris FC, pareggiato a Bilbao e stasera allo stesso modo. Sono abituato a questo".