Il Bologna perde ancora Skorupski: nuovo infortunio, stagione quasi conclusa

Il Bologna perde ancora Skorupski. Lo ha comunicato il club felsineo in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro - si legge nella nota -. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane". La stagione del portiere polacco è da considerarsi quasi conclusa. Nelle prossime partite quindi, a cominciare dalla sfida con la Roma in Europa League, toccherà nuovamente a Federico Ravaglia difendere la porta degli emiliani.