Il Barcellona schiera Inigo Martinez, l'Osasuna pronto a fare ricorso

Nonostante la decisione di non accettare la chiamata della Nazionale a causa di un infortunio, Inigo Martinez è sceso in campo regolarmente nel recupero di Liga che ha visto il Barcellona imporsi per 3-0 sull'Osasuna. Questa situazione non è più piaciuta a quest'ultimi che sarebbero pronti a fare ricorso come riportato da Cadena COPE appellandosi all'articolo 5 del regolamento FIFA che sostiene come ". "se un giocatore non si presenta o si ritira dalla selezione per infortunio, non può giocare con il suo club nei cinque giorni successivi all'ultimo incontro della finestra internazionale, a meno che la federazione nazionale non lo liberi espressamente".