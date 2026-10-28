I giovani lupi di Gasperini vanno oltre l'emergenza: la Roma è una squadra con mille alternative

Attenzione però: quello del terzino sinistro è un dettaglio che intacca minimamente l'enorme potenziale di fuoco espresso dalla Roma. Gasperini è riuscito a creare una macchina praticamente perfetta, che mette anche i giocatori più giovani nelle condizioni di rendere al massimo. Tra i quattro marcatori a segno contro i sardi troviamo Lulli, Rodrigo Mora e Pisilli, praticamente la meglio gioventù giallorossa. Gestita nel migliore dei modi anche l'emergenza, visto che in questo periodo Maarten De Roon (alzi la mano chi aveva previsto che diventasse un giocatore-chiave) sta dando un contributo eccezionale di esperienza e saggezza. Soulè non è Dybala, ma ha fatto la sua parte con una gamba e una voglia che nella passata stagione non si era praticamente mai vista. E la difesa, in una giornata non brillantissima di Mancini e di Ndicka, ha avuto un Koulierakis molto attento e un Ghilardi capace di una zampata finale da cui è nato il gol di Rodrigo Mora.