Omari Hutchinson e il caso crema viso: bufera social sul Nottingham Forest

La sconfitta per 1-0 in terra danese è passata quasi in secondo piano rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal giocatore ai microfoni di TNT Sports, nelle quali ha ammesso candidamente che la pioggia battente ha reso impossibile la sua visione di gioco: "Non riuscivo a vedere bene, la crema mi copriva il viso; è stata dura, le condizioni non erano le migliori".