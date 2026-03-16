Omari Hutchinson e il caso crema viso: bufera social sul Nottingham Forest

Clamoroso a Herning: Omari Hutchinson accusa la pioggia e la crema idratante per la sconfitta del Nottingham Forest. Tifosi furiosi: "Calciatori moderni imbarazzanti"

16 Mar 2026 - 12:05
© Da video

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L'ala del Nottingham Forest Omari Hutchinson è finita al centro di una tempesta mediatica dopo la prestazione opaca nel match di Europa League contro il Midtjylland: tra le giustificazioni usate dal giocatore anche la crema idratante colatagli negli occhi.

La sconfitta per 1-0 in terra danese è passata quasi in secondo piano rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal giocatore ai microfoni di TNT Sports, nelle quali ha ammesso candidamente che la pioggia battente ha reso impossibile la sua visione di gioco: "Non riuscivo a vedere bene, la crema mi copriva il viso; è stata dura, le condizioni non erano le migliori".

Questa giustificazione ha scatenato l'ira e l'ironia dei sostenitori sui social, dove molti hanno messo a confronto la presunta fragilità dei campioni odierni con l'eroismo del passato.

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