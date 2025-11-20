Humana Football Corner: il nuovo tempio degli appassionati di calcio a Milano

Ma attenzione: come in ogni partita, il tempismo è tutto. Solo chi arriva per primo potrà aggiudicarsi il pezzo desiderato. Humana Football Corner proporrà inoltre una selezione di maglie e outfit calcistici pensati per i più piccoli e per il pubblico femminile, ma non solo: in vista delle prossime festività si potrà trovare anche una selezione speciale per stupire gli amanti del calcio e dello stile vintage. I capi saranno accompagnati da un packaging dedicato, pensato per rendere ogni dono unico e memorabile. Humana Football Corner è un progetto di Humana People to People Italia, organizzazione non profit che finanzia e realizza progetti sociali e ambientali anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati. Humana Italia fa parte della Federazione Humana People to People, presente in 46 paesi.