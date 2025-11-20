Logo SportMediaset

Humana Football Corner: il nuovo tempio degli appassionati di calcio a Milano

L’inaugurazione il 22 novembre presso Humana People in via De Amicis 45 con un evento che coniuga calcio, stile e impatto sociale

di Redazione
20 Nov 2025 - 13:35
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Fischio d’inizio per una nuova avventura targata Humana Vintage: il 22 novembre apre il primo shop in shop dedicato interamente all’abbigliamento calcio vintage e second hand, all’interno del negozio Humana People in Via De Amicis 45, Milano. Un vero e proprio Football Corner da sogno per gli amanti del pallone, dove sarà possibile trovare oltre 1500 pezzi unici tra maglie da gara, tute, felpe, pantaloncini e giubbini. Dalle gloriose divise degli anni ’80 e ’90 – quelle che hanno fatto la storia, come la maglia azzurra di Italia ’82 – fino ai modelli più recenti, selezionati con cura dal nostro team.

In campo ci sono club italiani, squadre internazionali, nazionali leggendarie e chicche da collezione. Durante l’evento del 22 novembre, dalle 11 alle 20, chi si presenterà indossando una maglia da calcio riceverà subito il 10% di sconto sul proprio acquisto. Dalle 16:00, il corner si trasformerà in una vera festa: DJ set e musica per celebrare insieme il calcio, la moda e la sostenibilità. Anche online, ma chi arriva prima… segna! Humana Football Corner sarà disponibile anche online: i prodotti presenti in negozio saranno acquistabili anche sull’e-commerce in modalità pre-ordine.

Ma attenzione: come in ogni partita, il tempismo è tutto. Solo chi arriva per primo potrà aggiudicarsi il pezzo desiderato. Humana Football Corner proporrà inoltre una selezione di maglie e outfit calcistici pensati per i più piccoli e per il pubblico femminile, ma non solo: in vista delle prossime festività si potrà trovare anche una selezione speciale per stupire gli amanti del calcio e dello stile vintage. I capi saranno accompagnati da un packaging dedicato, pensato per rendere ogni dono unico e memorabile. Humana Football Corner è un progetto di Humana People to People Italia, organizzazione non profit che finanzia e realizza progetti sociali e ambientali anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati. Humana Italia fa parte della Federazione Humana People to People, presente in 46 paesi.

Ogni acquisto nei negozi Humana Vintage e Humana People contribuisce a sostenere progetti negli ambiti dell’istruzione, della salute, dello sviluppo comunitario e dell’agricoltura sostenibile: sono oltre 1.800 in tutto il mondo e raggiungono 15 milioni di beneficiari. Scegliere Humana significa fare una scelta consapevole: ridurre gli sprechi, favorire l’economia circolare e sostenere comunità in difficoltà. Anche il calcio, da oggi, può fare la sua parte.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

