Buffon: "Sorteggio? Eviterei Svezia in semifinale e Polonia in finale"

A pochi minuti dal sorteggio dei playoff per il Mondiale, Gigi Buffon si è espresso così in merito alle papabili avversarie dell'Italia: "Si deve lavorare sulla testa, su tutto. Attendiamo marzo con trepidazione ed entusiasmo. Stiamo prendendo una strada delicata, quella del ‘Non ci resta che piangere’ o ‘Ricordati che devi morire’. Ogni volta che ci sono queste cose la gente ha paura. Mi auguro che saranno due partire importanti. Il percorso che abbiamo fatto è buono. In ogni percorso virtuoso c’è sempre un contrattempo". Poi ha aggiunto: "Non sceglierei nessuna delle nazionali, non si dice mai chi si vuole. Sicuramente eviterei la Polonia in finale e la Svezia in semifinale. Tutte le altre gare ce le possiamo giocare con ottime possibilità di vittoria".
Poi conclude, tornando anche sul girone: "Contro la Norvegia nel primo tempo non hanno fatto un tiro e noi abbiamo avuto diverse occasioni. Fino al 70′ eravamo sull’1-1, quindi significa che siamo una squadra competitiva se non perde caratteristiche. Al di là di tutto, la Norvegia per me è tra le prime 5-6 del mondo. Ha tre fenomeni che ti fanno partire da 1-0. Tolti i gol è sempre stata una gara equa".