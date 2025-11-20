Gravina: "Convinto che l'Italia andrà ai Mondiali"

"Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy. "Io devo essere ottimista necessariamente altrimenti corriamo il rischio di entrare in una crisi depressiva - ha aggiunto -. Il calcio non è quello di di vent'anni fa o di trent'anni fa, è cambiato oggi si può vincere, ma si può perdere contro tutti".