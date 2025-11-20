Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Gravina: "Convinto che l'Italia andrà ai Mondiali"

20 Nov 2025 - 13:04

"Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto durante la settima edizione di 'Sport Industry Talk - L'economia dello sport', organizzata da Rcs Academy. "Io devo essere ottimista necessariamente altrimenti corriamo il rischio di entrare in una crisi depressiva - ha aggiunto -. Il calcio non è quello di di vent'anni fa o di trent'anni fa, è cambiato oggi si può vincere, ma si può perdere contro tutti".

"Il mio ottimismo deriva dall'entusiasmo che vedo all'interno di questa squadra. Devo necessariamente essere ottimista nel credere in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da da qualche parte si vuole fare emergere. Sono anni che in caso di insuccesso della nostra nazionale siamo sempre alla ricerca dei colpevoli, qualunque esso sia, l'allenatore, il presidente o il calciatore, ma mai ci siamo soffermati nel ragionare nel cercare le cause", ha aggiunto.

"Stiamo lavorando per il bene del calcio italiano. La Riforma è già in atto. È partita con l'approvazione del piano strategico, devo dire che ha un impatto altamente significativo sui concetti di sostenibilità, stiamo cercando di mettere in sicurezza i conti del nostro calcio. Per la riforma dei campionati serve il consenso di tutte le componenti, che ad oggi non c'è", ha aggiunto Gravina ricordando che "100 squadre professionistiche sono troppe, dobbiamo trovare un modo. Serve coraggio".

Ultimi video

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:28
Un esordio da leggenda

Buffon, un esordio da leggenda

01:31
DICH CHIELLINI 2 SU CAMPIONATO DIFFICILE E INTER DICH

Chiellini: "Campionato equilibrato, ma c'è una squadra più forte"

01:04
Sabato Fiorentina-Juve

Sabato la Juve a Firenze

I più visti di Calcio

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

DICH LUDI DS COMO 18/11 DICH

Ludi, ds del Como: “La nostra squadra evoluta e allenata da un fuoriclasse”

DICH SOULè 18/11 DICH

Soulé: "Mi vedo a lungo alla Roma. Scudetto? Presto per parlarne"

DICH PERISIC PER SITO ok

Perisic: "Nel derby tiferò Inter, nonostante il mio capitano Modric..."

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:26
Torino, Gineitis: "Bel rapporto con Juric, dispiace per i tre esoneri"
13:19
Topps porta la Champions League a Milan Games Week & Cartoomics
13:04
Gravina: "Convinto che l'Italia andrà ai Mondiali"
12:40
Buffon: "Sorteggio? Eviterei Svezia in semifinale e Polonia in finale"
12:18
Vanoli: "Contro la Juve non partita svolta, ma voglio vedere ferocia nei giocatori"