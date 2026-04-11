Holm ammette: "Settimane difficili per me, subito infortunato dopo l'arrivo"

Il giocatore della Juventus Emil Holm ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria bianconera a Bergamo con l'Atalanta: "Era una partita molto importante per noi, sono felicissimo dei tre punti e di essere stato in campo. Sono state sei settimane difficili per me, sono arrivato e subito ho avuto quell'infortunio. Ora sono felicissimo di questa vittoria. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni. Nel secondo però abbiamo dimostrato di poter reagire molto bene. Cosa mi chiede Spalletti? Di vincere i duelli, andare in profondità, aiutare la squadra in fase difensiva. E correre. L'Atalanta è forte sull'aspetto fisico e correre era importante. Abbiamo cambiato un po' testa, nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione, pressando alto e le cose sono andate meglio".