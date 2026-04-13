Harry Kane come un Re: pronta la sua "Buckingham Palace" da 20 milioni

13 Apr 2026 - 12:03
12. HARRY KANE © IPA

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Harry Kane prepara il terreno per un suo futuro ritorno in Inghilterra con la costruzione di una colossale magione da 20 milioni di sterline (quasi 23 milioni di euro) nel Surrey, una dimora neo-georgiana talmente imponente che i residenti locali hanno già ribattezzato "Buckingham Palace".

Il capitano della Nazionale inglese ha trasformato un investimento iniziale i 6,5 milioni in un progetto faraonico durato due anni nella prestigiosa tenuta di Wentworth, radendo al suolo la struttura preesistente per far posto a una residenza dotata di ogni comfort immaginabile, inclusa una piattaforma rotante da 20.000 sterline per manovrare senza sforzo la sua flotta di auto di lusso nel garage sotterraneo.

Oltre all'estetica regale dei piani superiori, la villa nasconde un interrato dedicato interamente al benessere e allo svago con piscina, cinema privato, palestra attrezzata e una spa, oltre a suite dedicate al personale di servizio.

Questa mossa immobiliare, situata strategicamente vicino ai principali centri sportivi d'élite, non è passata inosservata ai vicini che - al Sun  confermano come "la facciata della casa somigli in modo impressionante alla residenza ufficiale della monarchia", segnando un nuovo standard di lusso per l'attaccante del Bayern Monaco e la sua numerosa famiglia.

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