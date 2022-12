Freddi Greco abbraccia il telecronista del caso razzismo: "Tutti possono sbagliare"

Freddi Greco chiude il caso della telecronaca di Stefano Carta, che aveva chiamato "negro" per tre volte il centrocampista del Vicenza. Il classe 2001 ha pubblicato una foto su Instagram in cui abbraccia il telecronista, licenziato dopo la 'gaffe razzista': "Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome. Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso".