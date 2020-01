Grecia, sparano all'ex Juve Darko Kovacevic: ferito a una gamba

L'AGGUATO

L'ex attaccante della Juventus e della Lazio Darko Kovacevic è stato vittima di un agguato sotto casa sua ad Atene. Stando a quanto riportano i media greci, l'attuale dirigente dell'Olympiakos è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba ed è stato trasportato immediatamente in ospedale in ambulanza, ma le sue condizioni non preoccupano. Ignote le motivazioni dell'assalto.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo alla guida di una Smart sarebbe uscito dall’auto, avrebbe sparato a Kovacevic al ginocchio e poi sarebbe fuggito. L’ex calciatore, 46 anni, era appena uscito dalla sua abitazione. Kovacevic ha poi parlato al sito OnSport e ha spiegato: "Ho visto un uomo scendere da una macchina con la pistola puntata. È venuto verso di me, mi sono istintivamente piegato alla mia destra, lui mi ha sparato, è risalito in macchina ed è fuggito". Una Smart come quella usata per l’agguato sarebbe stata trovata poco dopo incendiata non lontano dall’abitazione di Kovacevic.