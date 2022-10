Gravina, stretta sui club: iscrizione ai campionati solo senza debiti

LA NOVITà

Il presidente della Figc presenta le nuove linee guida: "Non ci si può indebitare senza disporre di liquidità"

© Getty Images Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha presentato le linee guida delle Licenze Nazionali e delle norme di controllo per le prossime tre stagioni sportive facendo seguito alle riunioni tecniche convocate nelle ultime settimane e dopo aver recepito alcune delle indicazioni formulate dalla UEFA in tema di sostenibilità economico-finanziaria. In buona sostanza, l'iscrizione ai campionati sarà accettata solo in caso di assolvimento dei debiti da parte dei club.

Questo per fare in modo che si possa agire con maggior risolutezza sulla gestione finanziaria, con l'obiettivo del contenimento dei costi. "Lo scopo - ha affermato Gravina - non è impedire di fare calcio, ma creare le condizioni affinché il nostro movimento sia veramente sostenibile. Dobbiamo ribadire un concetto chiaro, che è quello di non potersi più indebitare senza disporre di liquidità. Non si può spendere più di quanto ci si può permettere".

Il numero uno della Figc ha anche annunciato che convocherà per il prossimo 31 ottobre un Consiglio ad hoc per l'approvazione del manuale. Nelle bozze su cui si discuterà in altri incontri già programmati da qui a fine mese, verranno inseriti indici e correttivi più restrittivi in termini di blocco del mercato e capillarità del monitoraggio in corso di stagione per garantire in equilibrio i conti dei Club.

