Gravina: "Crisi Juve? Molte squadre attrezzate ma resta un modello"

"Le difficoltà della Juve? È un peccato per i risultati ma il nostro campionato è particolarmente avvincente, molte squadre sono attrezzate, la Juve però è lì e se la giocherà con le altre fino alla fine". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine dell'evento 'Golden Hearts-Campioni nel cuore' al Teatro Concordia di Venaria. "Oggi sono stato nella loro sede, è sempre molto bello, come ho avuto modo di dire tempo fa la Juve è un modello ideale per il calcio italiano, lo è per le infrastrutture - ha aggiunto - E oggi ho toccato con mano lo stato di avanzamento ulteriore in questo settore, e lo è stato per il calcio femminile e per lo stadio".