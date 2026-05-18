Croazia, Modric leggendario: convocato per il suo quinto Mondiale
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Leggendario Luka Modric. Il centrocampista del Milan è stato convocato dal ct della Croazia Zlatko Dalic per i Mondiali negli Stati Uniti, in Cada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione di una Coppa del Mondo. L'obiettivo per il 40enne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio, dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il Mondiale, Modric potrebbe raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica (è fermo a 196). Dopo aver rappresentato la Croazia ai Mondiali del 2006, 2014, 2018 e 2022, l'unica nota stonata nella carriera del centrocampista è la mancata partecipazione al Mondiale del 2010, a cui i biancorossi non riuscirono a qualificarsi. Si unirà così a un club ristretto che comprende tra gl altri Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Andrés Guardado e Yuto Nagatomo, che toccherà quota cinque in Nordamerica (Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dovrebbero invece disputare il loro sesto Mondiale).
In una lista preliminare di 26 convocati e sette riserve che non presenta grandi sorprese – l'assenza più degna di nota è quella di Brozovic – e con il 1° giugno come data ultima per l'annuncio dei 26 nomi definitivi, resta da vedere se Modric dovrà indossare una maschera protettiva dopo l'infortunio al volto subito in Milan-Juventus. La Croazia, inserita nel gruppo L, giocherà contro Inghilterra, Panama e Ghana.
L'elenco dei convocati:
Portieri: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City)
Difensori: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Amburgo)
Centrocampisti: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Attaccanti: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)