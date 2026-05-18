Croazia, Modric leggendario: convocato per il suo quinto Mondiale

Leggendario Luka Modric. Il centrocampista del Milan è stato convocato dal ct della Croazia Zlatko Dalic per i Mondiali negli Stati Uniti, in Cada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione di una Coppa del Mondo. L'obiettivo per il 40enne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio, dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il Mondiale, Modric potrebbe raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica (è fermo a 196). Dopo aver rappresentato la Croazia ai Mondiali del 2006, 2014, 2018 e 2022, l'unica nota stonata nella carriera del centrocampista è la mancata partecipazione al Mondiale del 2010, a cui i biancorossi non riuscirono a qualificarsi. Si unirà così a un club ristretto che comprende tra gl altri Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Andrés Guardado e Yuto Nagatomo, che toccherà quota cinque in Nordamerica (Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dovrebbero invece disputare il loro sesto Mondiale).