Bedin: "Investire su giovani conviene anche in ottica Nazionale"

18 Mag 2026 - 14:53

"Investire sui giovani conviene da un punto di vista economico: il giovane costa meno, permette plus valenze e un incremento patrimoniale del valore del club. Conviene anche dal punto di vista dei risultati tecnici, e penso al Frosinone arrivata seconda in serie B con una rosa giovane e con 4 giocatori provenienti dal settore giovanile, e al Catanzaro che schiera giocatori come Favasuli, Liberali, Alesi e Rispoli, che giocano con qualità anche agonistica importante. E poi c'è il tema, ora centrale, della Nazionale perché investire sui giovani significa aumentare quella bassa percentuale di giocatori convocabili". Lo ha detto Paolo Bedin, presidente della Lega di serie B, oggi a Firenze, al centro tecnico di Coverciano, concludendo i lavori del convegno "L'importanza del capitale umano nel calcio. Il ruolo del vivaio come leva di sviluppo e sostenibilità". E a proposito del convegno, a margine Bedin ha aggiunto. "E' importante approfondire delle tematiche, tra l'altro così d'attualità, come la valorizzazione dei giovani. Lo abbiamo fatto con tre panel di grandissima qualità, di grandissimo livello, e penso sia stato utile. Abbiamo avuto tutte le società presenti in termini di direzione sportiva di responsabile del settore giovanile. E' un tema, quello della valorizzazione dei giovani, su cui la Lega di B è centrale, sia con i dati che già abbiamo, che ci posizionano tra le leghe europee con più minutaggio di giovani, sia con le nuove normative che andranno a rafforzare l'utilizzo dei giovani nel nostro campionato". 

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