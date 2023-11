Giulia Cecchettin, Spalletti: "Basta codardi di m... travestiti da principi azzurri"

NAZIONALE

Il ct azzurro: "Dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà"

© Getty Images Dopo l'omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, anche Luciano Spalletti è intervenuto sulla vicenda per far sentire la sua voce e lanciare un appello. "Non ne possiamo più di questi codardi di m... travestiti da principi azzurri - ha detto il ct della nazionale italiana -. Dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà".

Mentre gli azzurri si apprestano ad affrontare l'Ucraina nel match decisivo per la qualificazione a Euro 2024, Luciano Spalletti dunque non si sottrae a commentare il tragico episodio di cronaca che sta scioccato tutta l'Italia in questi giorni. Un commento stringato, ma durissimo quello del ct, che da una parte punta il dito in maniera decisa contro i "falsi principi azzurri" e dall'altra invita tutti ad aiutare le donne a prendere le distanze da compagni possessivi e pericolosi.