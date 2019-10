Giudice Sportivo Serie A: due turni di squalifica per Paulo Fonseca

GIUDICE SPORTIVO

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale di partita contro il Cagliari per essersi "avvicinato all'Arbitro con fare minaccioso e aggressivo, urlando diverse volte una frase irrispettosa". Un turno di stop anche per il tecnico dell'Udinese, Tudor. Una giornata di squalifica per otto giocatori tra cui spiccano Calabria del Milan e Lucas Leiva della Lazio. Rabbia giallorossa, Fonseca cacciato

Ecco i giocatori fermati per una giornata dal Giudice Sportivo:

Saponara, Biraschi e Romero (Genoa), Strefezza (SPAL), Calabria e Castillejo (Milan), Medel (Bologna), Lucas Leiva (Lazio).

LA ROMA ANNUNCIA RICORSO

La Roma è pronta a presentare ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo al tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese era stato espulso per proteste al termine della gara dell'Olimpico col Cagliari dall'arbitro Massa. La società giallorossa e' in attesa di ricevere la documentazione relativa al caso ma ha già deciso di muoversi poiché ritiene troppo severa la sanzione inflitta a Fonseca anche in virtù del fatto che il tecnico si è scusato più volte nell'immediato post partita per il proprio comportamento.