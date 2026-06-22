Figc, inizia l'era Malagò: Maldini favorito come dt, Mancini verso il ritorno in Nazionale

Il primo tassello da riempire sarà quello del direttore tecnico, una figura a cui Malagò tiene molto e che negli anni passati è mancata alla Nazionale. Concretamente è un ruolo di raccordo tra presidente e commissario tecnico e proprio per questo è fondamentale che sia un ex giocatore con un passato dirigenziale. Dietro la scrivania dovrebbe contribuire, tra le altre cose, a scegliere gli allenatori delle rappresentative azzurre, mentre sul terreno di gioco lavorerà a stretto contatto con il commissario tecnico della Nazionale maggiore. ll nome in cima alla lista è quello di Paolo Maldini, che ha già ricoperto il ruolo di direttore tecnico al Milan dal 2019 al 2023. Tra gli altri candidati c'è Frederic Massara, che a maggio ha rescisso il proprio contratto con la Roma dopo le divergenze di vedute con Gian Piero Gasperini.