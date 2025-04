Il 19enne arbitro Diego Alfonzetti, aggredito sabato 5 aprile durante una partita di Allievi under 17 in provincia di Catania, è entrato in campo in divisa insieme alla squadra targata Aia, guidata dal direttore di gara Sozza, per il fischio d'inizio del derby tra Lazio e Roma. Alfonzetti era stato invitato dai due club nei giorni scorsi.