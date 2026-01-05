"CR7 scienziato, orata per Buffon e ora cucino per Theo": i segreti dello chef dei campioni

La carriera di Barone svolta nell'estate del 2016, tra gli yacht della Costa Smeralda. "Lì ho conosciuto Kevin Prince Boateng" racconta lo chef a La Stampa. "Ha apprezzato i miei piatti e mi ha chiesto di seguirlo al Las Palmas. Kevin è un italiano mancato". A colpire l'ex Milan fu la gestione della pasta, vero tabù per molti atleti: "Prince ama mangiare la pasta almeno tre, quattro volte la settimana", svela Barone. "In quel caso cerco sempre di limitare le quantità, e magari al carboidrato abbino una proteina, così il piatto si bilancia". E sulla dieta della moglie dell'epoca, Melissa Satta, scherza: "Le mogli dei calciatori lo sono sempre!".