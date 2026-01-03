Gilardino: "Pisa resiliente, contro Genoa pari giusto"

"Il nostro Dna e resilienza nella partita è chiaro a tutti, anche oggi abbiamo dimostrato nel venire qui e andare a riprendere creando anche occasioni per fargli male ma non ci siamo riusciti. Meriti anche al Genoa, credo che il punto sia giusto". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Genoa sua ex squadra. "Nutro grande affetto per il popolo genoano per quello che abbiamo vissuto insieme e che mi porterò dietro per tutta la carriera. Nello stesso tempo anche qui a Pisa ho un gruppo di ragazzi con grande dedizione, che mi segue al 100% e questo è molto importante. Sappiamo tutti le difficoltà, la posizione di classifica, ma mancano ancora 60 punti e tra tre giorni giochiamo di nuovo contro il Como. Riavere i tifosi in trasferta è stato bello, dobbiamo pensare positivi e mantenere alto l'entusiasmo", ha aggiunto.