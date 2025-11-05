Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto

Sarà Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Barcellona e Milan, l'ospite d'onore del Galà del Calcio Triveneto, giunto quest'anno alla sua venticinquesima edizione. L'appuntamento con il celebre campione del Mondo nel 2006 in Germania con la Nazionale di Lippi, è fissato per lunedi 10 novembre prossimo (con entrata libera alle ore 10,30) al Teatro San Marco di Vicenza. Nel corso dell'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l'Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto, verranno premiati i calciatori delle squadre professionistiche del Triveneto (Calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che hanno saputo distinguersi per qualità, impegno sociale e continuità di rendimento per tutto l'arco della passata stagione. Saranno presenti, oltre a Zambrotta, il Presidente dell'AIC Umberto Calcagno, il Direttore Generale Gianni Grazioli, il Presidente USSI Veneto Alberto Nuvolari e il Direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle. Saranno loro, assieme agli studenti, a dar vita ad un dibattito sui temi più attuali del calcio italiano. 'Il Giornale di Vicenza' e l'Ufficio Scolastico Territoriale saranno ancora una volta al fianco dell'AIC per il concorso riservato agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di Vicenza: i ragazzi dovranno sviluppare degli elaborati su temi di carattere sportivo, proposti dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza. Gli studenti che avranno presentato i testi migliori verranno premiati nel corso del "Galà del Calcio Triveneto" ed i loro temi saranno pubblicati su "Il Giornale di Vicenza".