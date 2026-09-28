Asti, addio a Giacomo Ghiardelli: aveva giocato nelle giovanili della Juventus

L'affetto del mondo del pallone lo aveva avvolto solo poche ore prima del drammatico epilogo: domenica, durante il derby di Serie D tra Alessandria e Asti allo stadio Moccagatta, la Gradinata Nord aveva esposto lo striscione "Forza Mino" per sostenerlo nella sua battaglia. Poi la notizia più dolorosa, accompagnata dal commosso cordoglio dell'Asti - "Vola alto Mino, sempre nei nostri cuori" - e dall'abbraccio di compagni, dirigenti e tifosi alla famiglia del giovane atleta.