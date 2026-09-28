Asti, addio a Giacomo Ghiardelli: aveva giocato nelle giovanili della Juventus

Giacomo Ghiardelli © instagram
Il calcio piemontese piange la scomparsa di Giacomo Ghiardelli, giovane centrocampista di soli 22 anni originario di Casale Monferrato, che da tempo combatteva con una grave malattia.
Nato il 15 febbraio 2004, Ghiardelli aveva coltivato la sua passione per il pallone fin da bambino, costruendo una carriera promettente: inizialmente aveva vissuto una parentesi nel settore giovanile della Juventus, per poi proseguire la sua crescita nel vivaio dell'Alessandria fino al campionato Primavera e approdare infine all'Asti. Con la maglia biancorossa si era affacciato alla Serie D guadagnandosi la conferma in prima squadra per la stagione 2024/25, prima che l'avanzare del male lo costringesse a interrompere l'attività agonistica.
L'affetto del mondo del pallone lo aveva avvolto solo poche ore prima del drammatico epilogo: domenica, durante il derby di Serie D tra Alessandria e Asti allo stadio Moccagatta, la Gradinata Nord aveva esposto lo striscione "Forza Mino" per sostenerlo nella sua battaglia. Poi la notizia più dolorosa, accompagnata dal commosso cordoglio dell'Asti - "Vola alto Mino, sempre nei nostri cuori" - e dall'abbraccio di compagni, dirigenti e tifosi alla famiglia del giovane atleta.