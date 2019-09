Nominato per il premio Fifa The Best come miglior portiere della passata stagione, Marc-André Ter Stegen in Nazionale è sempre nell'ombra di Manuel Neur, titolare indiscusso quando gli infortuni gli danno tregua. “Certo, mi fa diventare un po 'matto. Fai del tuo meglio e non sei dove vuoi essere - ha spiegato il numero 1 del Barcellona a T-Online -. Tuttavia, penso che nel tempo ho trovato una risposta. Ho fissato le mie priorità. Voglio avere successo e il grande obiettivo che ho è quello di essere il primo portiere della Nazionale, ma non a tutti i costi. Il calcio è una cosa, ma l'umanità è più importante".