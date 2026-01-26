Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa

26 Gen 2026 - 17:15

I vertici del calcio tedesco respingono l'ipotesi di un boicottaggio dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti. Il presidente della Lega calcio tedesca (Dfl), Hans-Joachim Watzke, ha definito la discussione "fuori luogo" in questa fase. "Non credo che sia il momento di parlarne. Se un giorno lo sarà, allora discuteremo, ma ora è del tutto prematuro", ha detto al ricevimento di Capodanno della Dfl a Francoforte.

Watzke ha aggiunto di non aver percepito "un vero dibattito" sul tema, parlando piuttosto di singole prese di posizione. Una valutazione condivisa dall'amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, secondo cui si tratta di "voci isolate" e la linea della Federcalcio tedesca (Dfb) è chiara. "Non abbiamo mai visto un Mondiale boicottato", ha sottolineato. Dreesen ha ricordato anche il Mondiale del 2018 in Russia, disputato quattro anni dopo l'annessione della Crimea: la Germania partecipò e, a suo avviso, non ci sono motivi per non farlo anche nel 2026.

"Lo sport deve concentrarsi sul calcio, la geopolitica si fa altrove", ha detto. Le discussioni sul boicottaggio sono riemerse sullo sfondo delle tensioni politiche tra Stati Uniti ed Europa, in particolare per le posizioni del presidente Donald Trump su Groenlandia e immigrazione. In ambito politico non sono mancate critiche, ma senza arrivare a richieste formali di boicottaggio. Di recente, il vicepresidente della Dfb e presidente del St. Pauli, Oke Göttlich, ha chiesto almeno di aprire un dibattito sulla partecipazione ai Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Giocatori e dirigenti della Bundesliga, tuttavia, hanno finora mantenuto un atteggiamento prudente e cauto. 

Ultimi video

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

01:44
SRV RULLO VIGILIA FIORENTINA-COMO COPPA ITALIA 26/01 SRV

Coppa Italia, la vigilia di Fiorentina-Como: chi vince sfida il Napoli

02:05
SRV RULLO INTER, SOMMER NONOSTANTE TUTTO 26/01 (MUSICATO) SRV

Sommer-Inter: tra dubbi, critiche, la fiducia di Chivu e il futuro

01:30
SRV RULLO MILAN, MISSIONE "DERBY SCUDETTO" 26/01 SRV

Milan, missione derby: ecco i motivi per credere ancora nello scudetto

01:45
SRV RULLO NAPOLI, CHELSEA PER "SALVARE" LA STAGIONE 26/01 SRV

Napoli al bivio: con il Chelsea dentro o fuori per salvare la stagione

00:57
DICH BRIATORE SU ELKANN PER SITO 26/1 DICH

Briatore e la sua Juventus: "Con Elkann siamo in una botte di ferro…"

01:24
Inter a 5 sul Milan

Inter a +5 sul Milan

00:35
Che cos'è il derossismo?

Che cos'è il derossismo?

01:24
Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

01:26
Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

00:58
MCH DZEKO GOL SCHALKE MCH

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

01:49
Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

01:32
Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

01:10
Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

03:09
Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:18
Parma, il bollettino sulle condizioni di Valenti
17:15
Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa
16:19
Lille, i tifosi fischiano Giroud: "Una sensazione contrastante"
16:03
"Super emergenza" Napoli, l’ex preparatore consiglia Conte: "Qualche giorno di riposo…"
15:27
Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale