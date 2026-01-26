Germania, club e Lega contrari a un boicottaggio dei Mondiali negli Usa

"Lo sport deve concentrarsi sul calcio, la geopolitica si fa altrove", ha detto. Le discussioni sul boicottaggio sono riemerse sullo sfondo delle tensioni politiche tra Stati Uniti ed Europa, in particolare per le posizioni del presidente Donald Trump su Groenlandia e immigrazione. In ambito politico non sono mancate critiche, ma senza arrivare a richieste formali di boicottaggio. Di recente, il vicepresidente della Dfb e presidente del St. Pauli, Oke Göttlich, ha chiesto almeno di aprire un dibattito sulla partecipazione ai Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Giocatori e dirigenti della Bundesliga, tuttavia, hanno finora mantenuto un atteggiamento prudente e cauto.