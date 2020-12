Serie A, Genoa-Parma 1-2: decide una doppietta di Gervinho

GENOA-PARMA 1-2

Punti pesanti per il Parma Nello "scontro-salvezza" che CHIUDE La 9a giornata di Serie A . Al Ferarris la squadra di Liverani batte il Genoa 2-1 , scavalca la Fiorentina in classifica e si allontana dalla "zona calda". A Marassi il grande protagonista della serata è Gervinho . Nel primo tempo l'ivoriano (10 ') sblocca il match dopo una bella invenzione di Kucka e centra una traversa, nella ripresa poi raddoppia i conti (47'). Al Grifone, al quarto ko di fila, non basta la rete di Shomurodov (50 '). Parma, Gervinho schianta il Genoa Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Senza Perin e Marchetti, Maran si affida a Paleari tra i pali con Goldaniga, Zapata e Bani a protezione e Shomurodov accanto a Scamacca in attacco. Abbandonata la difesa a tre ea caccia della svolta, Liverani si presenta invece a Marassi col tridente Karamoh-Cornelius-Gervinho. Un buon ritmo la prima occasione ce l'ha dopo un minuto Scamacca, ma Sepe è attento sul destro del bomber dell'U21. Poi tocca a Gervinho e Cornelius seminare il panico in campo aperto. Botta e risposta. Più corto e ordinato, il Parma manovra con qualità in mediana e cerca rapidamente la profondità. Senza lampi in mezzo al campo, il Genoa invece si affida ai lanci lunghi per innescare le punte, prestando però il fianco alle ripartenze gialloblù. Zapata ferma Cornelius in extremis, poi Gervinho infila Paleari dopo una grande giocata in verticale di Kucka. Perin e Marchetti, Maran si affida a Paleari tra i pali con Goldaniga, Zapata e Bani a protezione e Shomurodov accanto a Scamacca in attacco. Abbandonata la difesa a tre e a caccia della svolta, Liverani si presenta invece a Marassi col tridente Karamoh-Cornelius-Gervinho. A buon ritmo la prima occasione ce l'ha dopo un minuto Scamacca, ma Sepe è attento sul destro del bomber dell'U21. Poi tocca a Gervinho e Cornelius seminare il panico in campo aperto. Botta e risposta. Più corto e ordinato, il Parma manovra con qualità in mediana e cerca rapidamente la profondità. Senza lampi in mezzo al campo, il Genoa invece si affida ai lanci lunghi per innescare le punte, prestando però il fianco alle ripartenze gialloblù. Zapata ferma Cornelius in extremis, poi Gervinho infila Paleari dopo una grande giocata in verticale di Kucka. Gol che spezza l'equilibrio e accende il match.

Costretto a rincorrere, il Grifone aumenta i giri e guadagna metri sulle corsie, il Parma invece si chiude bene e gioca di rimessa puntando tutto sulla velocità di Gervinho e Karamoh e sulla fisicità di Cornelius. Da una parte Sepe si oppone a Shomurodov e Scamacca sbaglia un gol fatto dopo una bella giocata di Pellegrini sulla sinistra. Dall'altra invece Gervinho prima spreca due buone occasione, poi, complice una deviazione di Paleari, fa tremare la traversa. Gervinho e Karamoh e sulla fisicità di Cornelius. Da una parte Sepe si oppone a Shomurodov e Scamacca sbaglia un gol fatto dopo una bella giocata di Pellegrini sulla sinistra. Dall'altra invece Gervinho prima spreca due buone occasione, poi, complice una deviazione di Paleari, fa tremare la traversa.

La ripresa si apre con Gervinho ancora protagonista e col raddoppio dei ducali. Doppietta a cui il Genoa replica subito accorciando le distanze con Shomurodov, bravo a girarsi in area dopo un rimpallo. Guizzo che sorprende la retroguardia gialloblù e riapre la gara. Sturaro sfiora l'incrocio dei pali dal limite, poi Sepe ferma un destro violento di Badelj. A caccia del pari Maran leva Shomurodov e Lerager e fa entrare Pandev e Zajc. E col Parma un po 'passivo i rossoblù alzano il baricentro aumentando la pressione. Pressione che costringe Liverani a sostituire Busi e Karamoh con Iacoponi e Grassi. Cambi che danno solidità alla fase difensiva e respingono il forcing del Grifone. Nel finale, infatti, nemmeno gli ingressi di Parigini, Pjaca e Destro cambiano l ' inerzia del match ei gialloblù portano a casa tre punti pesantissimi per la classifica e il morale. Per il Genoa, penultimo, invece è sempre più notte fonda. Gervinho ancora protagonista e col raddoppio dei ducali. Doppietta a cui il Genoa replica subito accorciando le distanze con Shomurodov, bravo a girarsi in area dopo un rimpallo. Guizzo che sorprende la retroguardia gialloblù e riapre la gara. Sturaro sfiora l'incrocio dei pali dal limite, poi Sepe ferma un destro violento di Badelj. A caccia del pari Maran leva Shomurodov e Lerager e fa entrare Pandev e Zajc. E col Parma un po' passivo i rossoblù alzano il baricentro aumentando la pressione. Pressione che costringe Liverani a sostituire Busi e Karamoh con Iacoponi e Grassi. Cambi che danno solidità alla fase difensiva e respingono il forcing del Grifone. Nel finale, infatti, nemmeno gli ingressi di Parigini, Pjaca e Destro cambiano l'inerzia del match e i gialloblù portano a casa tre punti pesantissimi per la classifica e il morale. Per il Genoa, penultimo, invece è sempre più notte fonda.



LE PAGELLE

Gervinho Gervinho 7,5: anarchico e incontenibile. Ha libertà di movimento e non dà riferimenti. Quando parte in campo aperto è un fulmine e riesce sempre a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sempre pericoloso: due gol e una traversa

Kucka Kucka 7: polmoni e piedi raffinati. In fase di contenimento fa legna in mezzo al campo, in fase di possesso si piazza tra le linee e inventa. Delizioso l'assist per Gervinho, poi tante altre buone giocate Bruno Alves 6,5: fisico, tempismo ed esperienza. Si prende cura di Scamacca ingaggiando un bel duello e giocando spesso d'anticipo Scamacca 5: Gervinho, poi tante altre buone giocate

Alves 6,5:Scamacca ingaggiando un bel duello e giocando spesso d'anticipo

Scamacca serata storta. Bruno Alves gli sta addosso e non riesce a colpire. Nel primo tempo si vede poco e sbaglia un gol clamoroso, nella ripresa lavora meglio ma non fa male Shomurodov 6,5: tanto lavoro sporco e qualche buona giocata. Lotta, sgomita e segna la rete che accorcia le distanze. Primo uzbeko a segnare un gol in Serie A Pellegrini 6,5: dalla sua parte si alternano Gervinho e Karamoh and in field open is hard. Riesce comunque a spingere con coraggio mettendo Busi in grande difficoltà Alves gli sta addosso e non riesce a colpire. Nel primo tempo si vede poco e sbaglia un gol clamoroso, nella ripresa lavora meglio ma non fa male

Shomurodovsgomita e segna la rete che accorcia le distanze. Primo uzbeko a segnare un gol in Serie A

Gervinho e Karamoh e in campo aperto è dura. Riesce comunque a spingere con coraggio mettendo Busi in grande difficoltà