Genoa, Vieira inizia l'avventura: "Non potevo dire no. Balotelli è importante, ma deve continuare a lavorare"

Patrick Vieira è pronto a fare il proprio ritorno in Serie A, ma con vesti del tutto nuove. L'ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter è stato chiamato dal Genoa per sostituire Alberto Gilardino in panchina in una corsa verso la salvezza complicata e piene di insidie: "Una trattativa molto veloce tra me e il club - ha svelato il tecnico francese -, non potevo dire di no a questa opportunità". I primi giorni al centro sportivo Signorini sono serviti a Vieira per prendere confidenza con l'ambiente: "Ho trovato un gruppo orgoglioso e che ha voglia di fare bene. Non è facile perdere un allenatore che coi giocatori stava bene, ma il rispetto non cambierà. Ora dobbiamo concentrarci su cosa fare per vincere le partite e ho visto tanta voglia di lavorare".