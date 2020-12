Genoa: ufficiale l'esonero di Maran, riecco Ballardini

Ora è ufficiale: Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Fatale al tecnico la sconfitta contro il Benevento, l'ottava in campionato dopo 13 giornate. "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato", si legge nella nota del club. Maran lascia la squadra al penultimo posto in classifica con 7 punti e una sola vittoria in stagione, ottenuta alla prima giornata contro il Crotone. Al suo posto riecco Davide Ballardini, pronto a vivere la sua quarta avventura sulla panchina rossoblù dopo quelle del 2010, 2013 e 2017: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Il tecnico ravennate è arrivato intorno alle 11 a Pegli con il suo staff. Nel pomeriggio primo allenamento.