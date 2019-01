Genoa, scoppia il caso Lapadula: "Resta a svernare qui a Genova"

31/01/2019

Il mercato di gennaio è chiuso ormai da qualche ora ( tutti gli affari conclusi ) e a Genova a tenere banco è soprattutto il caso che riguarda Gialuca Lapadula , che quest'anno ha collezionato solo 2 sole presenze col Genoa tra Serie A e Coppa Italia , ma che nonostante ciò ha preferito restare in Liguria e rifiutare le diverse offerte che gli sono pervenute, per ultima quella del Parma . Un comportamento che non è affatto piaciuto al ds dei rossoblù, Giorgio Perinetti : "Ha rifiutato tutte le squadre - ha detto - adesso vediamo, se rifiuterà anche il Parma anzichè andare via vorrà svernare qui a Genova".

Dichiarazioni che hanno infastidito il procuratore del giocatore ex Milan, Alessandro Moggi, che ha risposto per le rime a Perinetti: "Sono dispiaciuto per il verbo 'svernare' che è stato utilizzato dal direttore Perinetti. Gianluca è un professionista che non ha alcuna voglia di svernare, ma anzi vorrebbe dimostrare il proprio valore in campo. Non gli viene mai data la possibilità. Se invece di farlo svernare lo facessero giocare potrebbero anche evitare di cercare attaccanti in giro per il mondo visto che l'anno scorso è stato il miglior marcatore della squadra pur giocando poco. Preciso inoltre che non è arrivata alcuna richiesta ufficiale dal Parma".