Genoa-Juventus a rischio: si valuta il porte chiuse

La partita Genoa-Juventus, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris potrebbe non vedere la presenza dei tifosi bianconeri o addirittura potrebbe essere giocata a porte chiuse. La decisione verrà presa nelle prossime ore ed è oggetto di valutazione in sede di Osservatorio. La proposta è stata fatta alla luce dei tafferugli avvenuti mercoledì sera nelle strade vicine allo stadio del capoluogo ligure poco prima e dopo il derby Genoa-Sampdoria di Coppa Italia.