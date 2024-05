Genoa, Gudmundsson nei guai: rinviato a giudizio in Islanda per violenza sessuale

© Getty Images

Guai in vista per Albert Gudmundsson. L'attaccante del Genoa è stato rinviato a giudizio per un presunto caso di violenza sessuale, in un primo momento archiviato due mesi fa ma ora riaperto dopo il ricorso presentato dalla donna che lo accusa. I fatti risalgono alla scorsa estate, ad agosto 2023, quando il calciatore fu denunciato da una ragazza conosciuta in un locale di Reykjavik. Gudmundsson dovrà comparire in giudizio davanti al tribunale di Reykjavik il prossimo autunno.